Gündem 'Kızıma dokunma' öfkesi: Baba okulda şantajla suçladığı kişiyi diz çöktürdü
'Kızıma dokunma' öfkesi: Baba okulda şantajla suçladığı kişiyi diz çöktürdü

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde lise öğrencisi A.Y.’nin (17) babası H.Y., kızını takip ettiği ve şantaj yaptığı öne sürülen U.C.A.’yı (18) okul bahçesinde tabancayla rehin aldı. Polisin müdahalesiyle baba etkisiz hale getirilirken, üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da gözaltına alındı.

Olay, saat 10.00 sıralarında Yahya Kaptan Mahallesi Kızılay Sokak'taki İzmit Başöğretmen Ticaret Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; U.C.A., takip ettiği ve şantaj yaptığı A.Y.'nin eğitim gördüğü liseye geldi. A.Y., durumu babası H.Y.'ye bildirdi.

Bunun üzerine okula giden baba H.Y., lisenin bahçesinde tabancayla U.C.A.'yı rehin aldı. U.C.A. dizlerinin üzerine çöktü, ardından yüz üstü yere yattı. İhbarla bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilen H.Y., gözaltına alındı. Üzerinden tabanca çıkan U.C.A. da ekiplerce gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

