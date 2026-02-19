  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Aziz İhsan Aktaş davasında savunmalar alınıyor! Mahkeme başkanını kızdıran ifadeler! Yapay zeka destekli EYEMINER’den ilk ihracat Afrika’nın dijital gözü HAVELSAN’dan Avustralya’nın en büyük camisine tehdit: Ramazan öncesi soruşturma başladı Ömer Çelik: Ülkemizi ve bölgemizi terörden arındıracağız CHP’li İBB’de bir skandal daha: Oruç tutana mola yasağı Tercan Kaymakamı duruma açıklık getirdi! Koruma polisine şemsiye tutturduğu iddia edilmişti! Türk ve İspanyol askerleri "Steadfast Dart 2026" tatbikatında nefes kestiler Amfibi gövde gösterisi İngiltere'de Epstein skandalında tarihi operasyon: Kelepçe bu kez ahlaksız eski 'Prens'e takıldı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktı! Adliyedeki zabit kâtibi fena enselendi Ortadoğu’da güç gösterisi: ABD’den rekor hava konuşlandırması
Yerel Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!
Yerel

Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kızıltepe'de korkutan yangın! Alevler daireyi sardı!

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akşam saatlerinde bir apartman dairesinden yükselen alevler mahalle sakinlerine büyük panik yaşattı. Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın 3'üncü katında, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm odayı kapladı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Yeni Mahalle’de bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Küba’da rafineri yangını: siyah duman gökyüzünü kapladı
Küba’da rafineri yangını: siyah duman gökyüzünü kapladı

Dünya

Küba’da rafineri yangını: siyah duman gökyüzünü kapladı

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı
Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Yaşam

Alevler geceyi aydınlattı! İstanbul'da mobilya atölyesinde yangın çıktı

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın
Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın

Yerel

Nevşehir’de oto döşeme dükkanında yangın

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23