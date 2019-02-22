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Kızıltepe’de 25 bin Suriyeli sağlık hizmetlerinden faydalanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 25 bin Suriyeli sığınmacı, birinci basamak sağlık hizmetleri, poliklinikler, üreme sağlığı, aşı, gebe izleme ve kanser tarama gibi hizmetlerden faydalanıyor.

22 Şubat 2019 Cuma 11:33
Kızıltepe’de 25 bin Suriyeli sağlık hizmetlerinden faydalanıyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan 25 bin Suriyeli sığınmacı, birinci basamak sağlık hizmetleri, poliklinikler, üreme sağlığı, aşı, gebe izleme ve kanser tarama gibi hizmetlerden faydalanıyor.


Göç İdaresi verilerine göre Kızıltepe’de yaşayan 25 bin Suriyeli sığınmacıya sağlık hizmetini vermek için 2 No’lu Göçmen Sağlığı Merkezi hizmete girdi. Bununla birlikte ilçede iki merkez Suriyeli sığınmacılara sağlık hizmeti sağlamaya başladı.Sağlık merkezlerinde birinci basamak sağlık hizmetleri, poliklinik, üreme sağlığı, aşı, gebe izleme kanser tarama gibi hizmetler verilecek.


Merkezde birinci basamak sağlık hizmetlerinin verildiğini vurgulayan Kızıltepe İlçe Sağlık Müdürü Cahit Adın, ayırım yapmadan hizmet vermeye devam edeceklerini söyledi.


İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Ahmet Doğan ise, ilçelerinde yaklaşık 25 bin Suriyeli bulunduğunu söyledi. Doğan, "Kızıltepe 2 No’lu Göçmen Sağlığı Merkezi’ni hizmete açtık. Burada vatandaşlarımıza aşı hizmetleri, poliklinik gibi hizmetler verilmektedir. Burada bir tabibimiz, bir hemşiremiz, yönlendirme personelimiz ve iki hizmetlimiz bulunmaktadır. Suriyeli vatandaşlarımız bu hizmetlerden oldukça memnunuz"dedi.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 11:33
  1. doğa

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