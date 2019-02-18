Kızıltan: "Yerel yönetimler birlikte yönetmek kavramına sadık kalmalıdırlar"

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan, yerel yönetimlerin birlikte yönetmek kavramına sadık kalmaları gerektiğini belirterek, "Yerel yönetimler bir kentin bütüncül gelişmesinde neye öncelik vereceğine iyi karar vermelidir" dedi.

Kızıltan, yerel yönetimler ve ekonomi hakkında açıklamalarda bulundu. 31 Mart 2019 tarihinde ülke çapında bir yerel seçim yapılacağını söyleyen Kızıltan, "Yerel yönetimlerin artan yetki ve bütçeleri göz önünde tutulduğunda, kentin hem ekonomik, hem alt ve üst yapı hem de sosyal yaşam gelişmişliğinin yükseltilmesinde yerel yönetimlerin ne kadar önemli olduğu aşikar. Ülkemize ve özelinde kentimize de baktığımızda, gerek bütçesi gerekse yetkileri anlamında birçok konuda yerel yönetimler birçok yatırımı kendi kaynakları ile yapacak konumdadır. Yapılamayan şeylere baktığımızda, bazı büyük kamu yatırımları hariç, bunların nedenini bütçeye, paraya bağlamamak ve sürekli bunu bahane yapmamak gerekir. Bizce, bu bir vizyon ve yerel yönetimlerin öncelik sorunudur" ifadelerini kullandı.

"Kente kulak vermek aslında en etkin hizmettir"

Yerel yönetimlerin, bir kentin bütüncül gelişmesinde neye öncelik vereceğine iyi karar vermesi gerektiğini aktaran Kızıltan, "Bunu yaparken de her zaman iddia ettikleri ve bir slogan haline getirdikleri ’birlikte yönetmek’ kavramına sadık kalmalıdırlar. Aslında bu kavramın kendilerinin bir gücü olduğunu bilmelidirler. Kente kulak vermek aslında en etkin hizmettir. Kentin isteklerini bilmek hizmetin ilk adımıdır. Sürekli mazeret bulan, şikayet eden yerel yönetimlerin kente vereceği bir şey olamaz. Ancak, gücünü bilen bir yerel yönetimin bir kenti her şeyi ile değiştirebileceğine inanıyoruz" şeklinde konuştu.

"Potansiyeli harekete geçirecek gerçek bir irade bekliyoruz"

Yerel yönetimlerin potansiyel gücünü bildiklerini ve bu potansiyeli artık gerçek bir harekete geçirecek irade beklediklerini kaydeden Kızıltan şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan önemli işler var, yatırımlar var ama genel anlamda baktığımızda yerel yönetimlerin kentin beklentilerine bu çapta bir cevap veremediğini görüyoruz.Ekonomiye, eğitime, sağlığa, kültür ve sanata istihdama, sektörel yatırımlara, emniyete, sosyal yaşam kalitesine ve kentin tanıtım ve marka değerine entegrasyonda yerel yönetimleri gelişmiş ülkelerin yerel yönetimleriyle ne yazık ki kıyas edemiyoruz. Elbette yerel yönetimin ekonomiye entegrasyonu ticaret yapması değildir ama ticareti, üretimi arttıracak engelleri kaldırması veya bunların önünü açacak imar gibi, arsa tahsisi gibi sorunları çözmesidir. Mersin hala bir sanayi sitesi yatırımını devletten bekleyen kent konumunda. Neden? Bu yerel yönetimlerin kaynakları ile çözülemeyecek bir konu mu? Okul yapacak yatırımcı arsa bulamıyor, üretici arsa bulamıyor, turizm yatırımcısı arsa bulamıyor. Bulduğu yer imarda işaretlenmemiş vesaire. İstenirse kentimizin çözülemeyecek sorunu yoktur. Bunun ilk adımı da kente kulak vermektir."