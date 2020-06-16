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Aktüel

Kızılırmak'ta deniz bisikletiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 22:20:18 -
Kızılırmak'ta deniz bisikletiyle sürüklenen 3 kişi kurtarıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta bindikleri deniz bisikletiyle Kızılırmak'ta akıntıya kapılarak sürüklenen 3 kişi, AFAD ve itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Eğri Köprü Mahallesi Eğri Köprü mevkisinden deniz bisikletine binen Mikail K, Uğur E. ve Burhan V. Kızılırmak'ta sürüklenmeye başladı.

3 arkadaşın bilgi vermesi üzerine bölgeye gelen bir tanıdıkları, sürüklenen deniz bisikletini ip yardımıyla Eğri Köprü'nün ayaklarına bağlayarak durumu polis ekiplerine haber verdi.

AFAD ve itfaiye ekipleri deniz bisikletinde bulunan 3 kişiye önce can yeleği attı. Ekipler daha sonra ip yardımıyla deniz bisikletini ırmağın kenarına çekerek 3 kişiyi kurtardı.

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