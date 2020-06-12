  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa’da defnedildi

Sivas’ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 15:20:52 -
Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri Şanlıurfa’da defnedildi

Sivas’ta, serinlemek için girdikleri Kızılırmak’ta boğulan 3 çocuğun cenazeleri memleketleri Şanlıurfa’da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.


Patates ekimi için gittikleri Sivas’ta serinlemek için girdikleri Kızılırmak’tan cansız bedenleri çıkarılan kardeşler Mahmut (12) ve Kadir Yağmur (10) ile Mehmet Zurnacı’nın (8) cenazeleri, Şanlıurfa’nın Bozova ilçesine getirildi. Mahmut ve Kadir Yağmur, ilçe merkezindeki Kırmızıpınar Mahallesi Camisi’nde İl Müftü Yardımcısı Hüseyin Ortaç tarafından kıldırılan namazın ardından ilçe mezarlığında defnedildi. Bu sırada çocukların yakınları gözyaşı döktü.


Yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirlerinin alındığı cenazeye, Bozova Kaymakamı Halil İbrahim Kazar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Akif Demir ile çocukların yakınları katıldı.


Kırmızıpınar Mahallesi Muhtarı Hüseyin Albayrak, “Bunlar çadırlarda yatıyor, kanal yakınlarında yatıyor. Bunlar sabahtan akşama kadar çapa ile uğraşıyorlar. Çok bir kazançları da yok 3 ay çalışıyorlar adam 3 milyar zaten onlara yetmiyor ki. Çocukların da okul harçlıklarını çıkarmak için gitti, her yıl yaklaşık 50 kişi gidiyor” dedi.


Mehmet Zurnacı’nın cenazesi ise ilçe kırsalındaki Yaylak Mahalle Camisi’nde kılınan namazın ardından defnedildi.


Amca Kadir Yıldız, "Çocukları boğulan aile mevsimlik tarım işçisidir. Bunların maddi durumu olmadığı için tarlaya çalışmaya gidiyor. Çocuklar okul okuyor, ihtiyaçları var. Kışın geldiklerinde evlerinde hiçbir şey yok. Çocuklarının kısmetini çıkartmak için gittiler. Orada 3 cenazemizi kaybettik. Her yıl böyle gidiyorlar. Aynı durumda geçen yıl da böyle biri daha vefat etti” şeklinde konuştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı