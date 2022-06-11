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Aktüel Kızılırmak ismini taşıdığı renge büründü! Mest eden görüntü
Aktüel

Kızılırmak ismini taşıdığı renge büründü! Mest eden görüntü

Sivas'ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelen Kızılırmak bu yıl etkili sağanak yağışların ardından ismini taşıdığı renge büründü.

Yeniakit Publisher
2022-06-11 16:10:00 - 2022-06-11 16:17:59

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili sağanak yağışların ardından Türkiye’nin en uzun nehri Kızılırmak ismini taşıdığı kızıl renge büründü.

Sivas’ta geçtiğimiz yıl kuruma noktasına gelip gri renge bürünen ırmak sağanak yağışlar sonrasında tam anlamıyla kızıl rengine kavuştu. Görüntüsüyle mest eden ırmak etkili yağışlarla birlikte taşınan toprağın rengini aldı.

"Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük"

 

Çanakkale’den memleketi Sivas’a anılarını tazelemeye gelen Ersin Gin, Kızılırmağın son halini görmek için geldiğini belirterek, “Baharda Kızılırmak'ın ismini aldığı orijinal halini gördük. Yazın rengi bu kadar kırmızı olmuyor. Anılarımı tazelemek için burada bulunuyorum” şeklinde konuştu.

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