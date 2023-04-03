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Dünya Kızılhaç'tan kritik açıklama: 2 yıl öncesine göre...
Dünya

Kızılhaç'tan kritik açıklama: 2 yıl öncesine göre...

Yeniakit Publisher
2023-04-03 19:19:00 -
Kızılhaç'tan kritik açıklama: 2 yıl öncesine göre...

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), Ukrayna ve Etiyopya'nın geniş alanlarını ve tarım arazilerini kirleten çatışmalar nedeniyle iki yıl öncesine göre daha fazla kişinin mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu açıkladı.

ICRC'nin silah kirliliği birimi başkanı Erik Tollefsen, 4 Nisan Dünya Mayın Bilinci ve Mayın Faaliyetine Destek Günü dolayısıyla yazılı açıklamada bulundu.

Mayınlar ve patlamamış mühimmat konusundaki durumun endişe verici olduğunu belirten Tollefsen, "Bugün Ukrayna ve Etiyopya'da geniş alanlar ve tarım arazilerini kirleten çatışmalar nedeniyle iki yıl öncesine göre daha fazla insan mayın ve patlamamış mühimmat tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Mayınlar nedeniyle çok fazla insanın hayatını değiştiren yaralanmalar nedeniyle acı çektiğini kaydeden Tollefsen, gündelik aktivitelerin dahi ölümcül risk oluşturduğunu belirtti.

Tollefsen, özellikle çocukların patlayıcı silahların neden olduğu hasara karşı savunmasız olduğunu kaydederek, "Kara mayınlarının ve savaştan kalan patlayıcı kalıntıların, kirlenmiş bölgelerde yaşayan, bu bölgelere dönen veya buralardan geçen insanlar üzerindeki etkileri yıllarca sürecek. Patlamamış mühimmatı kaldırmak ve insanları buna karşı nasıl korunacakları konusunda eğitmek için daha fazla mali kaynağa ve ekipmana ihtiyaç var." dedi.

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