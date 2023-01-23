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Teknoloji Kızılelma'dan müthiş haber! Selçuk Bayraktar duyurdu
Teknoloji

Kızılelma'dan müthiş haber! Selçuk Bayraktar duyurdu

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımla bu gelişmeyi duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-01-23 17:47:00 - 2023-01-23 17:49:01

Türkiye'nin yerli ve milli insansız savaş uçağı Kızılelma ikinci testten de başarıyla geçti.

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada "Bayraktar #KIZILELMA'mız 2. Uçuş Testi'ni de başarıyla tamamladı. Ufku açık olsun" dedi.

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