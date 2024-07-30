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Teknoloji Kızılelma 'Taksi Testi'ni geçti
Teknoloji

Kızılelma 'Taksi Testi'ni geçti

Yeniakit Publisher
2024-07-30 23:56:00 - 2024-07-30 23:56:54

Öncü savunma sanayi firmalarımızdan biri olan Baykar'ın geliştirme sürecindeki Kızılelma bir testini daha başarıyla geçti.

Öncü savunma sanayi firmalarımızdan biri olan Baykar'ın geliştirme sürecindeki Kızılelma bir testini daha başarıyla geçti.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Bayraktar, X'teki sosyal medya hesabından, "Bayraktar #KIZILELMA PT-3 Taksi Testi" ifadeleriyle Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağının heyecanlandıran görüntülerini paylaştı.

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