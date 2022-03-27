Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Kızılelma paylaşımında bulundu. Bayraktar, “Pazar günü sülale boyu toplandık. Akıncı kareye sığmadı, maketi geldi. Cezeri isim babasının yaşadığı yer Diyarbakır'da. Ama Kızılelma kanadını yeni takıp aramıza katılınca, hemen resim çekilelim dedik" ifadelerini kullandı.

Kızılelma nedir? Kızılelma teknik özellikleri

İnsansız savaş uçağı Kızılelma’nın özellikleri merak ediliyor.

Kızılelma; Baykar Bayraktar Kızılelma, Türkiye merkezli insansız hava aracı üreticisi Baykar Teknoloji tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam eden, turbofan motorlu insansız savaş uçağıdır.

11 Kasım 2021 tarihinde SahaExpo etkinliğinde Baykar ile Ukraynalı Ivchenko-Progress arasında AI-322F Turbofan Motor Tedarik Anlaşması ve AI-25TLT Turbofan Motor Entegrasyon Sözleşmesi imzalanmıştır. Kızılelma'nın farklı turbofan motorlar kullanan, A ve B olmak üzere iki farklı varyantının geliştirilmesi planlanmaktadır.İlk prototipler ses altı (sübsonik) hızda gidecekken sonraki prototiplerin ses hızının üstüne (süpersonik) çıkması bekleniyor.Projenin kod adı başlangıçta MİUS (Muharip İnsansız Uçak Sistemi) olmuş; resmî adı Kızılelma ise, 12 Mart 2022 tarihinde kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Teknik Özellikler

Mürettebat: 0

Uzunluk: 13 metre (43 ft) (tahmini)

Yükseklik: 3,5 metre (11 ft) (tahmini)

Kanat açıklığı: 11 metre (36 ft) (tahmini)

Kanat alanı: Bilinmiyor

Azami kalkış ağırlığı: 6.000 kilogram (13.000 lb)

Faydalı yük kapasitesi: 1.500 kilogram (3.300 lb)

Güç kaynağı: 1 × Ivchenko-Progress AI-25TLT, artyakıcısız turbofan motor

Artyakıcı olmadan itki gücü: 1 × 16,86 kilonewton (3.790 lbf)

Performans

Azami hız: 0,6+ Mach (735 kilometre/saat (457 mph))

Muharebe yarıçapı: 500 deniz mili (930 km)

Servis tavanı: 35.000 fit (11.000 m)

Havada kalış süresi: 5 saat

G Limiti: Bilinmiyor

Aviyonikler

AESA Radar

Görüş Hattı ve Görüş Hattı Ötesi Haberleşme

Kızılelma ne?

Kızılelma isminin anlamı da merak ediliyor. Kızıl Elma, Türk mitolojisinde Türkler ve de özellikle Oğuz Türkleri için üzerinde düşünüldükçe uzaklaşan ancak uzaklaştığı oranda cazibesi artan ülküler veya düşleri simgeleyen bir ifadedir.Türk milliyetçiliğinin ve Türk yayılmacılığının önemli sembollerinden birisi olan Kızıl Elma imgesi, Türk devletleri için bir hedefi ve amacı simgeler. Ulaşılması gereken bir yeri, fethedilmesi gereken bir beldeyi ifade ettiği gibi kimi zaman bir devlet kurma idealini, kimi zaman cihan hakimiyeti idealini, kimi zaman da Türk birliği idealini ifade etmiştir.