  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu kadın, Galatasaray’ı da Fenerbahçe’yi de AK Parti’yi de çıldırtacak! Bu tam bir şımarıklık! ‘Oyun büyük yeğen' kafasına girip bu dolmayı yediler

Süper Kupa rezaleti hangi ‘koç’u kurban edecek? Ali Koç'un 28 Kasım'daki 'provokasyon' iması gündemde: O gün geldiğinde kimin ne duruş sergileyeceği görülecektir

AK Partili Hulki Cevizoğlu'ndan olay Süper Kupa yorumu: “Afedersiniz” deyip saydırdı da saydırdı! Yer yerinden oynayacak

Suudi Arabistan medyasından hayrete düşüren “Süper Kupa” kararı! Böyle yer buldu

Saadet Partisi’nden flaş “İstanbul” kararı! Bomba gelişmeyi tüm Türkiye’ye böyle duyurdular! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Süper Kupa maçıyla ilgili o şok gerçek ortaya çıktı! Meğer bu yapılmış! Herkes “Bu nasıl iş” diye birbirine soruyor

Katar’dan flaş teklif! Tüm dünya, nefesini tuttu, bu olaya kilitlendi

Galatasaray ve Fenerbahçe, bu yüzden komplekse kapılmış! “Prens Selman” detayı şok etti! Neler çıkıyor neler

Süper Kupa skandalının ardından Türkiye’de flaş gelişme! Haberi, İçişleri Bakanı bizzat duyurdu

Katar’dan bomba hamle! Tüm dünya şaşkınlıkla bu yaptıklarını izliyor
Dünya Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti

Yeniakit Publisher
2023-12-31 21:14:00 - 2023-12-31 21:17:33
Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti

ABD tarafından yapılan açıklamada, Kızıldeniz'de bir ticari gemiyi ele geçirmeye çalışan Husilere ait "küçük teknelerin" imha edildiği kaydedildi.

ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 Husi teknesinden Maersk Hangzhou adlı ticari gemiye ateş açıldığını ve metrelerce yaklaşıldığını açıkladı. Yakınlarda bulunan USS Eisenhower uçak gemisinden ve USS Gravely destroyerinden kalkan helikopterlerin ise gemiyi ele geçirmeye çalışan teknelere önce uyarı ateşi açtığı, ardından da "meşru müdafaa" amacıyla 3 teknenin batırıldığı kaydedildi.

Husilere ait 4 tekne batırıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Maersk Hangzhou adlı ticari geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletildiğini açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Husilere ait 4 teknenin sabahın erken saatlerinde Maersk Hangzhou gemisine yaklaştığı ve teknede bulunanların gemiye çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, gemi mürettebatının yardım çağrısı yolladığı ve ateşe karşılık verildiği kaydedildi.

Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar gerçekleştiriyor. Husiler, saldırılarının İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail bağlantılı gemilere yönelik olduğunu ifade ediyor.

İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi
İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi

Dünya

İspanya ABD'nin Kızıldeniz teklifini kabul etmedi
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Kızıldeniz'de tansiyon dinmiyor! İHA ve balistik füze düşürüldü
Kızıldeniz'de tansiyon dinmiyor! İHA ve balistik füze düşürüldü

Dünya

Kızıldeniz'de tansiyon dinmiyor! İHA ve balistik füze düşürüldü

Husilerden son dakika Kızıldeniz açıklaması
Husilerden son dakika Kızıldeniz açıklaması

Dünya

Husilerden son dakika Kızıldeniz açıklaması

‘Kızıldeniz’ krizinde fatura çıktı
‘Kızıldeniz’ krizinde fatura çıktı

Ekonomi

‘Kızıldeniz’ krizinde fatura çıktı

ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!
ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!

Dünya

ABD'nin 'Kızıldeniz ittifakı' ile ilgili o ajansın flaş yorumu: çürük çıktı! İtalyanların talebi üzerine hareket etti!

CENTCOM açıkladı! Kızıldeniz’de konteyner gemisine füzeli saldırı
CENTCOM açıkladı! Kızıldeniz’de konteyner gemisine füzeli saldırı

Gündem

CENTCOM açıkladı! Kızıldeniz’de konteyner gemisine füzeli saldırı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23