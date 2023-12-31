Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD savaş gemisi müdahale etti

ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelerde 4 Husi teknesinden Maersk Hangzhou adlı ticari gemiye ateş açıldığını ve metrelerce yaklaşıldığını açıkladı. Yakınlarda bulunan USS Eisenhower uçak gemisinden ve USS Gravely destroyerinden kalkan helikopterlerin ise gemiyi ele geçirmeye çalışan teknelere önce uyarı ateşi açtığı, ardından da "meşru müdafaa" amacıyla 3 teknenin batırıldığı kaydedildi.

Husilere ait 4 tekne batırıldı

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), Maersk Hangzhou adlı ticari geminin Singapur'a kayıtlı olduğunu ve Danimarkalı bir firma tarafından işletildiğini açıkladı. CENTCOM tarafından yapılan açıklamada, Husilere ait 4 teknenin sabahın erken saatlerinde Maersk Hangzhou gemisine yaklaştığı ve teknede bulunanların gemiye çıkmaya çalıştığı kaydedildi. Açıklamada, gemi mürettebatının yardım çağrısı yolladığı ve ateşe karşılık verildiği kaydedildi.

Husiler, kasım ayından bu yana Kızıldeniz'deki gemilere saldırılar gerçekleştiriyor. Husiler, saldırılarının İsrail’in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşılık olarak İsrail bağlantılı gemilere yönelik olduğunu ifade ediyor.