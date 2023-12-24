Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD füze fırlattı: Savaş çıkması an meselesi!

Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam, X sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "Husilerin deniz kuvvetlerine ait keşif uçaklarının Kızıldeniz'de keşif uçuşu yaptığı sırada, ABD'ye ait savaş gemisinin çeşitli silahlarla etrafı histerik bir şekilde hedef aldığını" ileri sürdü.

Açıklamada, "Yaşadıkları endişe ve tedirginlik halini yansıtan bir şekilde silahlarını ateşleyen ABD savaş gemisinden fırlatılan füzelerden birinin Rus limanından gelen ve Kızıldeniz'in güneyine ilerleyen Gabon bandıralı bir geminin yakınında patladığı" belirtildi.

ABD'ye Kızıldeniz uyarısı!

Abdusselam, "ABD ve müttefiklerinin İsrail gemilerine güvenlik hizmeti sağlama bahanesiyle Kızıldeniz'i askerileştirmesinin uluslararası seyir güzergahı tehdit ettiğini" öne sürerek, bu durumun devam etmesi halinde Kızıldeniz'de fitilin ateşleneceği uyarısında bulundu.

ABD, Husilerin Kızıldeniz'de 2 gemiye füze fırlattığını duyurmuştu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), sosyal medya platformu X hesabından bugün yapılan açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden Kızıldeniz'in güneyinde bulunan uluslararası seyir güzergahına iki gemisavar balistik füze fırlatıldığı belirtilmişti.

Herhangi bir geminin hasar almadığı ifade edilen açıklamada, Husilerin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı 18 Aralık’ta kurulduğu açıklanan "Refah Muhafızı Operasyonu" kapsamında Kızıldeniz'de devriye gezen 58 borda numaralı "USS Laboon" isimli savaş gemisinin, gelen 4 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğü aktarılmıştı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Açıklamada, bu olayda da herhangi bir yaralanma veya hasar olmadığı bilgisi verilmişti.

Norveç bandıralı petrol tankeri "M/V BLAAMANEN"in Husilere ait İHA'nın saldırısından kıl payı kurtulduğu kaydedilen açıklamada, "Hindistan bandıralı, Gabon menşeili M/V SAIBABA" isimli petrol tankerinin İHA ile vurulduğu ancak kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.

Kızıldeniz'de saldırılar ve görev gücü

Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, 14 Kasım'daki televizyon konuşmasında, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına tepki olarak Kızıldeniz'de İsrail gemilerini hedef alabilecekleri tehdidinde bulunmuştu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri de 19 Kasım'da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail bandıralı her türlü gemiyi hedef alacaklarını duyurmuştu.

Ardından Husiler, Babu'l Mendeb Boğazı'nda "Unity Explorer" ve "Number Nine" adlı iki İsrail gemisine İHA ve füze saldırısı düzenlemişti.

İsrailli denizcilik şirketi ZIM de 29 Kasım'da yaptığı açıklamada, Umman Denizi ve Kızıldeniz'deki güvenlik durumunu gerekçe göstererek gemilerinin Mısır'daki Süveyş Kanalı'nı kullanmayacağını duyurmuştu.

Son dönemlerde Husilerin eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi de Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Pentagon, 6 Aralık'ta Yemen’deki Husi güçlerinin Kızıldeniz’deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık'ta "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.

Buna karşılık olarak, Yemen'deki Husilerin lideri Abdülmelik el-Husi, "Amerika'nın gerilimi tırmandırmaya yönelik herhangi bir eğilimi veya Yemen'i hedef alması karşısında boş durmayacaklarını" açıklamış ve "ABD'yi, İsrail gemilerini korumak amacıyla Kızıldeniz'i askerileştirmeye çalışmakla" suçlamıştı.