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Dünya Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD duyurdu: Gemisavar füze fırlatıldı
Dünya

Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD duyurdu: Gemisavar füze fırlatıldı

Yeniakit Publisher
2024-01-11 23:07:00 -
Kızıldeniz'de sıcak saatler! ABD duyurdu: Gemisavar füze fırlatıldı

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Yemen'deki Husilerin, Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığını duyurdu.

CENTCOM, X sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, Husilerin, Yemen'de kontrolleri altındaki bölgeden Kızıldeniz'e gemisavar füze fırlattığı bildirildi.

Olayın herhangi bir can kaybı, hasar ya da yaralanmaya yol açmadığına işaret edilen paylaşımda, bunun 19 Kasım 2023'ten bu yana Husilerin ticari gemi rotalarına yönelik 27. saldırısı olduğu belirtildi.

Son dönemlerde Yemen'deki Husilerin, İsrail'in Gazze'ye saldırılarına karşılık ticari gemilere yönelik eylemlerinin ardından çok sayıda gemicilik şirketi Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı almıştı.

Bunun üzerine, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 6 Aralık 2023'te Yemen'deki Husi güçlerinin Kızıldeniz'deki ticari gemilere yönelik saldırılarına karşı uluslararası "Deniz Görev Gücü" kurulması için görüşmeler yaptıklarını bildirmiş, 18 Aralık 2023'te de "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu bir misyonun oluşturulduğunu duyurmuştu.
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