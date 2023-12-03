Kızıldeniz'de İngiliz gemisine saldırı

BNN News'un verdiği haberde, Kızıldeniz'den geçmekte olan İngiltere'ye ait Bahama bandıralı bir geminin roketle vurulduğu bilgisi geçildi. Saldırının, Yemen kıyılarının yaklaşık 35 deniz mili açığında meydana geldiği belirtildi. Bu haberden sadece bir saat önce İtalyan RAI de bölgede olası bir dron faaliyeti olduğu yönünde bilgiler geldiğini bildirmişti. Husilerden henüz bir açıklama gelmedi.

'Gemide kriz'

BNN News, deniz güvenlik firması Ambrey'in saldırıyı doğruladığını bildirildi. Haberde, gemi mürettebatının füze saldırısı ya da potansiyel korsanlıkla ilgili tehlike çağrıları yaptığı ve gemide kriz yaşandığı ifade edildi.

İngiltere Kraliyet Donanması tarafından yönetilen bir kuruluş olan Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO), bölgedeki olası drone faaliyetleri ve potansiyel bir patlama konusunda uyarılar ileterek yakındaki gemileri tetikte olmaya çağırdığı duyuruldu.

Geminin sahibi kim?

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Saldırı, Kızıldeniz bölgesinde denizcilik alanında giderek artan gerginliklere bir yenisini daha ekledi. Son olaylar arasında İsrail bağlantılı iki farklı gemiye Husiler tarafından yapılan baskın ve füze saldırıları ve aynı grup tarafından ABD destroyerinin civarına düşen balistik füzelerin fırlatılması yer alıyor.

Haberde, geminin sahibinin İngiliz vatandaşı bir Yahudi olduğu yönünde iddialar olsa da konunun henüz açıklığa kavuşmadığı bildirildi.