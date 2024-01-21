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Gündem Kızıldeniz'de Husiler tarafından ele geçirilen gemilerde dikkat çeken eylem!
Gündem

Kızıldeniz'de Husiler tarafından ele geçirilen gemilerde dikkat çeken eylem!

Yeniakit Publisher
2024-01-21 19:59:00 - 2024-01-21 20:02:52
Kızıldeniz'de Husiler tarafından ele geçirilen gemilerde dikkat çeken eylem!

Yemen'deki Husiler ABD ve İngiltere'ye karşın operasyonlarını sürdürüyor.

Gazze'ye yönelik insanlık dışı saldırılar sürerken bir yandan da Kızıldeniz'de çatışmalar yaşanıyor.

Husilerin İsrail ile ticaret yapan gemilere yönelik operasyonları, ABD ve İngiltere'nin karşılığına rağmen sürüyor.

Husiler, son olarak Kızıldeniz’de ele geçirdikleri ticaret gemisine ilişkin bir video paylaştı.

Görüntülerde, ticaret gemisine Kasım Süleymani’nin fotoğrafını asılması dikkat çekti.
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