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Kızıldağ Yaylasına kış sezonunda da hizmet gidecek

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sertaç Durak, yayla sezonunun sona erdiğini belirterek, “Kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecek" dedi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
Kızıldağ Yaylasına kış sezonunda da hizmet gidecek

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Sertaç Durak, yayla sezonunun sona erdiğini belirterek, “Kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecek" dedi.


Adana Büyükşehir Başkan Vekili Mehmet Sertaç Durak, Karaisaiı’ya bağlı Kızıldağ Yaylası’nda yaz sezonunun sona erdiğini belirterek, "Yaz sezonunu kapatacağız, ancak kış sezonunu yaylada geçirecek olan hemşerilerimiz için her türlü hizmet devam edecektir" dedi.


Yaz başından beri düzenlenen çeşitli etkinlik ve hizmete yönelik çalışmaların Kızıldağ’ı daha da güzelleştirdiğini belirten Durak, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın gerek Karaisalı ilçemize, gerek Kızıldağ Yaylamıza hizmet olarak yaptıklarına müteşekkiriz. Biz Karaisalılar; el ele, omuz omuza, gönül gönüle verdiğimiz sürece kazanırız. Kızıldağ Yaylamıza her konuda hizmeti geçenlere teşekkür ederim” dedi.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:30
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