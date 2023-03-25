Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sından büyük itiraf! Açıkladı... Boyundan büyük laflar...

Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı Ceren Karakoç yine boyundan büyük laflar söyledi. Oynadığı rolle insanların zihnini bulandırmaya devam eden oyuncunun hiçbir dayanağı olmadan yaptığı açıklamalar ise şaşırttı.

Kızılcık Şerbeti dizisinde geçen hafta yayınlanan bölümün ardından kadına şiddet ve aşağılama suçları yüzünden RTÜK inceleme başlatmış ve sonucunda 5 hafta yayın yasağı ile kanala en ağır idari para cezası uygulandı.

Dizinin kadın oyuncuları Bloomberg HT’de yayınlanan ‘Fatih Altay ile Bire Bir’ programına konuk olarak dizi için verilen cezayı eleştirdi!

Evrim Alasya, Sıla Türkoğlu, Ceren Karakoç, Sibel Taşçıoğlu ve Müjde Uzman Fatih Altay İle Bire Bir programına konuk olarak; dizi hakkında verilen kararı eleştirerek hayatın gerçekleri hakkında konuştu. Evrim Alasya dünya üzerinde bu senaryoların gerçekleri yaşanırken herkes gücünün yettiğine güç uyguluyor şeklinde konuşurken Ceren Karakoç ise konu hakkında kritik bir itirafta bulundu!

Ceren Karakoç programda gerçekleşen sohbetlerde şu ifadelere yer verdi:

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“O kadar çok mesaj aldım ki ben de zorla evlendirildim diyen. Senin yaşadıklarını ben de yaşadım diyen! Ben rol icabı bu anları yaşarken benim gibi ancak gerçekleri yaşayan binlerce kadın var!”