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Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot yardımı

Türk Kızılayı İstanbul Bayrampaşa Şubesi tarafından hayırseverlerin desteğiyle Şırnak'taki maddi durumu yetersiz 350 öğrenciye kışlık giysi ve bot yardımı yapıldı.

19 Kasım 2018 Pazartesi 23:21
Kızılay'dan Şırnak'taki 350 öğrenciye giysi ve bot yardımı

Türk Kızılayı İdil Şube Başkanı Bülent Şekirden, kent merkezindeki Kurtuluş İlk ve Ortaokulu'nda eğitim ve öğretim gören ihtiyaç sahibi öğrenciler için Bayrampaşa Şubesi Başkanı Zafer Yılmazer'den giysi ve ayakkabı talebinde bulundu. Bunun üzerine Kızılay Bayrampaşa Şubesi'nce 350 öğrenci için hayırseverlerin desteğiyle içerisinde mont, kazak, pantolon ve bot bulunan paketler hazırlanarak İstanbul'dan Şırnak'a gönderildi. Kente ulaşan paketler, Şırnak İl Milli Eğitim Şube Müdürü Arif Kadırhan, Kızılay İdil Şube Başkanı Bülent Şekirden, Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer ve Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova tarafından Kurtuluş İlk ve Ortaokulu'ndaki öğrencilere teslim edildi.

Türk Kızılayı Bayrampaşa Şube Başkanı Zafer Yılmazer, hayırseverlere köprü olup öğrencileri sevindirdiklerini belirterek, "Buradaki ihtiyaç sahibi çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için Bayrampaşa’dan geldik. Öğrencilerimize hediyelerini teslim ettik. Hepsi birbirinden sevinçli. Biz bir aracı olduk, köprü olduk" dedi.

Genç Kızılay Bayrampaşa Şube Başkanı Berat Akova ise öğrencilerin mutluluğuyla sevindiklerini ifade ederek, "Öğrencilerimizin mutluluğu bizler için yeterlidir. Bu vesile ile biz sponsorlarımızı ve destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Şırnak’ta, bölgemizde ve ülkemizin her bölgesinde yardımlarımız devam edecektir. Çocuklarımızı sevindirmek, mazlumlara ışık olmak, ihtiyaç sahiplerimizin yanında olmak tek gayemizdir" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Kasım 2018 Pazartesi 23:21
  1. Şırnak
  2. İstanbul
  3. Türk Kızılayı
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  5. İdil
  6. Kızılay
  7. Genç Kızılay

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