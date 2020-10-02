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Aktüel Kızılay’dan Pakistan’a Kovid-19 yardımı
Aktüel

Kızılay’dan Pakistan’a Kovid-19 yardımı

Türk Kızılay, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, Pakistan'a 300 bin maske yardımı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:36:00 -
Kızılay’dan Pakistan’a Kovid-19 yardımı

Türk Hava Yollarına (THY) ait uçakla dün sabah İslamabad Uluslararası Havalimanı'na ulaşan kargoyu, Türk ve Pakistan Kızılay yetkilileri karşıladı. Türk Kızılay Pakistan Delegasyon Başkanı İbrahim Carlos Camilo, 300 bin KN-95 maskeyi Pakistan hükümetine hibe etmek üzere teslim aldıklarını söyledi. Pakistan Kızılay Lojistik Sorumlusu Muhammad Amin de Kızılay’a teşekkür etti.

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