0553 313 94 23

Kızılay'dan Lübnan'daki mültecilere bin 100 hisse kurban bağışı

Türk Kızılayı Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine bin 100 hisse kurban eti dağıtımı gerçekleştiriyor.

21 Ağustos 2018 Salı 21:01
Kızılay'dan Lübnan'daki mültecilere bin 100 hisse kurban bağışı

Türk Kızılayı, Lübnan'daki Filistinli ve Suriyeli mülteciler ile ihtiyaç sahiplerine kurban eti dağıtımına başladı.

Türk Kızılayı Lübnan Ekip Başkanı İsmail Yağcı, Türk Kızılayı kurban bağışı programı kapsamında, vekaletlerini aldıkları kurban bağışlarını Lübnan'da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırmaya başladıklarını belirtti. Başkent Beyrut'un güneyindeki Ketermaya kentinde kesilmeye başlanan bin 100 hisse kurban etini, 8 bini aşkın ihtiyaç sahibi aileye ulaştıracaklarını söyleyen Yağcı, bayramın birinci günü Beyrut ve civarında 35 büyükbaş ve 50 küçükbaş kurbanlığın kesim ve dağıtımını gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Yarın kesilecek 50 büyükbaş kurbanın etini ülkenin kuzeyinde yer alan Trablus ve diğer bölgelere dağıtmaya devam edeceklerini dile getiren Yağcı, perşembe günü de sürdürülecek dağıtımlardan, Lübnan'ın birçok bölgesindeki Suriye ve Filistinli mülteciler ile yardıma muhtaç vatandaşların istifade edeceğini söyledi. Kızılayın Lübnan'daki partner kuruluşunun Genel Müdürü İmad Said de yıllardır Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarıyla ortak çalıştıklarını söyleyerek, Türkiye'den gelen kurban yardımlarının binlerce yoksul aileye ulaştırıldığını vurguladı.

MÜLTECİ AİLEDEN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşadıkları İdlib kentinden kaçan ve 2013 yılından beri Lübnan'da yaşayan Meryem Muhammed el-Arabi, Lübnan'da zor şartlar altında hayata tutunmaya çalıştıklarını belirtti. 

Türkiye'nin Suriyeli mültecilere yönelik yardımlarının hiçbir zaman durmadığını vurgulan Arabi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk Kızılayına teşekkür etti.

Haber Tarihi: 21 Ağustos 2018 Salı 21:01
  1. Kızılay

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    1. Bahreyn'den dikkat çeken Katar kararı!
    2. Tunceli Valiliği'nden açıklama!
    3. Trabzon'da orman yangını!
    4. Probiyotiklerin bilinmeyen 9 faydası
    5. Klima kullanımına dikkat! Serinleyeyim..
    6. Mangal ateşi 4 evi yaktı!
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman..
    8. Yaz aylarında alerji hastaları nelere..
    9. Uyumakta zorlanıyorsanız bu besinleri..
    10. Uzun yolculuk yapacaklar dikkat!..
    11. Dikkat! Bu faktörler kalp krizi..
    12. Bulaşık yıkamanın sağlığa inanılmaz..
    13. Kırmızı etin faydaları nelerdir?
    14. Kas ağrılarına dikkat!
    15. Kışlık kavurma tarifi
    16. Numan Kurtulmuş, ABD'ye karşı alınacak..
    17. Rusya ile Ürdün arasında kritik görüşme
    18. İtalya'dan sığınmacılara onay yok!
    19. TSK duyurdu! 2 terörist öldürüldü
    20. Kamboçya'da sel faciası! 18 kişi..
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Mahkeme, Atatürk ‘eleştirilebilir’ dedi
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan ABD'ye 'uzay silahı' cevabı! 'İlk silah yerleştiren...'
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Rusya'dan Türkiye ile ilgili maddi yardım açıklaması!
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Almanya 2018 bayram namazı kaçta kılınacak?
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok
    Türk doktorlardan çığır açan buluş! Tıp dünyasında eşdeğeri yok

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    İBB kurban kesim yerleri 2018
    Onları ölüme göndermeyin
    Onları ölüme göndermeyin