Kızılay'dan Kurban Bağışında 4 Taksit İmkanı

Kızılay'dan Kurban Bağışında 4 Taksit İmkanı

Türk Kızılay, 2026 yılı vekâletle kurban kesim kampanyasında operasyonel şeffaflığı ön planda tutuyor. Her yıl milyonlarca ihtiyaç sahibinin sofrasına ulaşan Kızılay, bu yıl da Türkiye, Gazze ve 30 ülkeye kurban bereketini taşıyor.

Bu yıl yurt içi ve Gazze/Filistin için vekâlet bedeli 17 bin 250 TL olarak açıklanırken, diğer yurt dışı ülkeleri için bu rakam 6 bin 350 TL olarak belirlendi.

Filistin ve Yurt İçi Kurban Bağışları Nerede Kesiliyor, Nasıl Dağıtılıyor ?

Yurt içi ve Gazze/Filistin için bağışlanan kurbanların kesimi Türkiye’de yapılıp, modern kombinalarda işlem gördükten sonra uzun ömürlü kavurma konservelerine dönüştürülüyor. Bu zorlu ve maliyetli süreç, kurban etlerinin bozulmadan, hijyenik bir şekilde yıl boyunca Kızılay şubeleri aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ve aşevlerine ulaştırılmasını sağlarken, yine Gazze’ye de konserve olarak sevk edilmesine olanak tanıyor.

 

Yurt Dışı Kurban Bağışları Nerede Kesiliyor, Nasıl Dağıtılıyor ?

Yurt dışındaki 30 farklı ülkede gerçekleştirilen kesimlerde ise kurbanlar, konserveleme işlemine tabi tutulmadan taze et olarak doğrudan ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor.

Kredi Kartına 4 Taksit İmkanı

Kızılay bağış sitesi üzerinden anlaşmalı kredi kartlarıyla yapılan kurban bağışları için 2 ila 4 taksit imkanı da sunuluyor.

