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Kızılay'dan İstanbul depremi uyarısı! 'Dışarıda kalacaklar...'

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, İstanbul'daki depremin ardından geceyi dışarıda geçirecek olan vatandaşlara kritik bir uyarı yaptı.

27 Eylül 2019 Cuma 01:15
Kızılay'dan İstanbul depremi uyarısı! 'Dışarıda kalacaklar...'

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan'dan İstanbul'da geceyi dışarıda geçirecek vatandaşlara uyarı geldi.

5,8 şiddetindeki depremin ardından bir çok İstanbullu geceyi evlerinde geçirmemeyi tercih etti.

Sosyal medyada yayılan bazı asılsız bilgiler de vatandaşları teleşlandırarak evlerine gitmemelerine neden oldu.

Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan da sosyal medya hesabından konuya ilişkin bir uyarı yaptı.

Altan ''99 Depremi yaraları sarılmaya çalışılırken Sakarya nehri boyunda deprem olacağı yayıldı, geceleyin de o bölgede bulunan ahırlardaki hayvanlar çalındı. Dedikodu varsa bir hedefi vardır, aman dikkat.'' ifadelerini kullandı.

 

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Haber Tarihi: 27 Eylül 2019 Cuma 01:15
  1. Sakarya
  2. Kızılay
  3. İstanbul depremi

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