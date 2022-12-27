Kızılay’da 2022’de 5 milyon kişiye destek

Tüm dünyada etkisini artıran doğal afetler, göç ve mülteci krizleri ile bölgesel savaşların ortaya çıkardığı mağduriyetlerin etkisini azaltmayı amaçlayan Kızılay, 2023 yılını “İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı” ilan etti.

2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay’ın İstanbul’daki Sütlüce Yerleşkesinde düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. “2022 yılı bizim için faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçti. Bu toprakların merhametini ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmaya gayret ettik” diye konuşan Dr. Kerem Kınık, “2022 yılında Kızılay’ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500’ü yurt içinde. 10 milyon 957 bin 525’i ise yurt dışında oldu. Bunlar insani yardım faaliyetlerimiz sağlık ve eğitim yardımlarımız geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlarımız kan hizmetleri konusundaki yardımlarımız. Bunu 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık. Bunun için 2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık. Bu büyük operasyonu yürütürken 15 bin 530 Kızılay çalışanı 239 bin 128 gönüllü ise yaklaşık 254 bin 658 insan gücüyle bu büyük operasyonu 2022 yılında başardık” ifadelerini kullandı.

“2023’ü İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı ilan ediyoruz”

Yenilikçi hedeflerle yapılacak çalışmalarla Kızılay’ın 2023 yılında daha çok ön planda olacağını belirten Kınık, “2023 yılı İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı olacak. İnovasyon; yenilikçi fikirlerin ürüne hizmete ya da metoda dönüştüğü bir süreç. Sürdürülebilirlik ise kaynaklarımızın tasarruf edilerek bizden sonra gelecek olan canlıların kaynaklarını da koruyarak bugün yaşadığımız canlıları haklarını gözeterek kaynaklarımızı verimli kullanmayı hedefliyor. İklimin ve iklim değişikliği temelli faaliyetlerin kurumumuzun içerisinde bir departman olarak görünebilir hale gelmesi için. Afet Genel Müdürlüğümüzün ismi Afet ve İklim Genel Müdürlüğü olarak değiştiriliyor. Kızılay afet izleme sistemimiz önleyici çalışmalar ve tahmin sistemleri ile donatılacak. Yapay zeka ve Kızılay afet yönetim sistemi bizim faaliyetlerimizi yürütürken bize bu anlamda teknoloji desteği sağlayacak” bilgisini paylaştı.

“Kızılay, dünyanın en güvenli kan temin programını yürütüyor”

Kınık, “Kızılay, bağışçılarından almış olduğu kan bağışlarını işleyerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. Her gün yaklaşık 300 farklı noktada 8 bin kan bağışını alıp 4 referans laboratuvarında işleyip bu ürünlerin 1500’e yakın hastaneye ulaşımı için lojistik faaliyetlerini de gerçekleştiriyoruz. 2 milyon 181 bin 214 bağışçımız 2 milyon 592 bin 659 kan bağışında bulundu. 4 milyon 5bin 912 kan ürünü hastalarımıza ulaştırılmış oldu. Bu faaliyetlerimizi 2023 yılında da arttırma hedeflerimizi koyduk. Bizim prensibimiz geride kimseyi bırakma. Herkesin faydalanacağı bir sistem yürütüyoruz. 2022 yılında da hayırseverlerimizin iyilik adresi Kızılay oldu. 804 bin 473 tekil bağışçı 2 milyon 206 bin 77 kez bağışta bulundu. Bunun maddi karşılığı ise 1 milyar 622 milyon 267 bin 261 Türk lirası karşılığı. Bütün bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.