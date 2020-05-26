  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Kızılay yönetimi şehit mezarlarını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, bayramın ikinci gününde şehit ve gazilerin mezarlarını ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:31:21 -
Kızılay yönetimi şehit mezarlarını ziyaret etti

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde Kızılay Derneği Şubesi ve yönetim kurulu, bayramın ikinci gününde şehit ve gazilerin mezarlarını ziyaret etti.


Kızılay Kdz. Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer ve yönetim kurulu üyeleri, ilçenin çeşitli mezarlıklarında şehit ve gazi mezarlarını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim okutturdu. Ciğer ve ekibi Şehit Vefa Karakurdu, Şehit Oğuzhan Demir Düven, Şehit Hüseyin Bırak, Şehit Tunahan Kartal, Şehit Noyan Aydın, Kıbrıs Gazisi Halil Yaman Ve Kızılay Karadeniz Ereğli şubesi önceki dönem vefat eden başkanı Yusuf Oktay’ın kabirleri başında Fatiha ve Kuran-ı Kerim okuttu. Konuyla ilgili olarak açıklamada bulunan Türk Kızılay’ı Ereğli Şube Başkanı Yaşar Ciğer “Bugün Türk Kızılay’ı Karadeniz Ereğli şubesi olarak şehit ve gazi mezarlıklarını ziyaret ederek Kur’an-ı Kerim ve Yasin-i Şerif okuyarak dualar ettik. Vatan uğruna canlarını feda etmekten çekinmeyen şehitlerimizin Şükran minnet ve rahmetle anıyoruz. Ayrıca önceki dönem Kızılay Şube başkanımız Yusuf Oktay’ın mezarında ziyaret ederek Yasin-i Şerif ve dualar okuduk. Rabbim dualarımızı kabul eylesin” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı