SON DAKİKA
Gündem Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti
Gündem

Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızılay yolda kalanların da imdadına yetişti

Yeryüzünün dört bir yanındaki mazlumların ve ihtiyaç sahiplerinin yardımına koştuğu için 'Dünyanın şefkat eli' olarak anılan Türk Kızılay, Van'ın Çaldıran ilçesindeki Tendürek Geçidi'nde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan tır sürücülerinin yardımına da koştu.

Zorlu hava şartlarına rağmen gece boyunca sahada görev yapan Kızılay ekipleri, Tendürek Geçidi'nde ilerlemekte güçlük çeken tır şoförlerine kumanya, sıcak çay ve çeşitli ikramlarda bulundu.

Yoğun kar ve tipi altında gerçekleştirilen çalışmalarda sürücülerin temel ihtiyaçları karşılanırken, moral ve motivasyon desteği de sağlandı.

Kızılay Muradiye Şubesi Sorumlusu Selçuk Yay, kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini belirterek şunları söyledi:

"Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolda mahsur kalan tır şoförlerimize gece boyunca kumanya ve sıcak çay ikramında bulunduk. Kızılay olarak her şartta ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz."

