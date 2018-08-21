Kızılay Ürdün'de 700 kurban kesecek

Türk Kızılayı'nın Ürdün Kızılayı ile koordinasyon içinde 3 gün sürecek programında Ürdün'deki ihtiyaç sahibi aileler ile ülkedeki Suriyeli mültecileri kapsayacak dağıtım gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mafrak ilinde bugün 225 küçükbaş hayvan kesimiyle başlayan programa Türk Kızılayı Ortadoğu ve Kuzey Afrika Sorumlusu Selçuk Öztürk ile Ürdün Kızılay Başkanı Muhammed el-Hadid de katıldı.

Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türklerin tüm dünyadaki Müslümanların yanında durduğunu belirterek, üç gün sürecek programda Ürdün'ün farklı kentlerindeki ihtiyaç sahibi 3 bin 100 aileye kurban eti dağıtacaklarını söyledi.

İhtiyaç sahibi ailelerin Ürdün Kızılayı ile koordine şekilde belirlendiğini aktaran Öztürk, kurbanların Türk milletinin bağışları olduğunu ve Kızılay olarak bu bağışların yerlerine ulaşmasına vekalet ettiklerini kaydetti.

Ürdün Kızılay Başkanı Muhammed el-Hadid ise Türk Kızılayı'nın Ürdün'deki yardım faaliyetleri için teşekkür etti.