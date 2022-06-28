KPSS şartı olmadan iş başvuru yapmak isteyenler güncel ilanların olup olmadığını araştırıyor. Son olarak Kızılay iki yeni ilan yayımladı. Peki, Kızılay personel alımı başvuru şartları nelerdir?

Kızılay personel alımı güncel | Kızılay KPSS şartsız personel alımı:

Kızılay iki yeni ilan yayımladı. Ankara'da çalışmak üzere Fason Takip ve Kalite Kontrol Uzmanı ile Kumaş ve Aksesuar Uzmanı işe alınacak. Çadır ve Tekstil AŞ bünyesinde işe alımlar gerçekleşecek. İş başvurusunda bulunmak isteyenler ise 'Kızılay personel alımı ne zaman?' sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, Kızılay personel alımı başvuruları nereden yapılır?

Kumaş ve Aksesuar Uzmanı (Çadır ve Tekstil AŞ)

Başvuru şartları

*Üniversitelerin Tekstil bölümlerinden(tercihen Tekstil Mühendisliği) mezun,

*En az 5 yıl Konfeksiyon Fabrikalarında kumaş ve aksesuar alımı yapmış,

*Dokuma – Örme giyim kumaş ve aksesuarlarını teknik özellikleri ile birlikte bilen,

*Dokuma – Örme giyim kumaş ve aksesuar üretici – toptancı firmaları tanıyan,

*Tercihen kurumsal iş kıyafetlerinde kullanılan kumaş ve aksesuarlar konusunda tecrübeli,

*Seyahat engeli olmayan,

*Aktif olarak araç kullanabilen,

*Tercihen İngilizce bilen.

Fason Takip ve Kalite Kontrol Uzmanı (Çadır ve Tekstil A.Ş.)

Başvuru şartları

*Üniversitelerin Tekstil Mühendisliği bölümünden mezun,

*En az 5 yıl giyim konfeksiyon sektöründe aktif olarak sahada üretim ve kalite kontrol süreçlerinde çalışan,

*Tercihen kurumsal iş kıyafetlerine teknik olarak hakim olan,

*Seyahat engeli olmayan,

*Aktif olarak araç kullanabilen,

*İyi derecede İngilizce bile.

Kızılay personel alımı ilanlarına "basvuru.kizilaykariyer.com" adresi üzerinden başvurular alınıyor.