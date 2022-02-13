  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kızılay ile engellerini aşan gençler, yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor
Aktüel

Kızılay ile engellerini aşan gençler, yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor

Siirt’te Türk Kızılay’ın “Engelsiz Kulüp” projesi kapsamında bir araya gelen engelliler, sosyal yardım ve destek faaliyetlerinde yer alarak çalışmalara destek oluyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-13 11:01:00 -
Kızılay ile engellerini aşan gençler, yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor

Türk Kızılay tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen “Engelsiz Kulüp” projesi kapsamında bir araya gelen ve her birinin Kızılay ile farklı tanışma hikayesi bulunan 15 engelli, diğer gönüllülerle koordineli çalışıyor. Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz, yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı Türk Kızılay’ın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. “Ortaokul öğrencisiyken babam beni sırtında taşıyarak okula götürüp getiriyordu. Kızılay’ın aldığı akülü araç ilk akülü aracım olmuştu ve çok mutlu olmuştum. Şimdi de kırmızı yelek giyen gönüllüler arasına katılmanın sevincini yaşıyorum” diyen Özdeniz, o süreçten sonra Kızılay’a karşı ilgisi ve heyecanının arttığını belirtti. Gönüllü olarak koşturmakta hiçbir engel tanımadıklarını ifade eden Özdeniz, bu çalışmalarda yer alarak engellilerin toplumun bir parçası olduğunu göstermek istediklerini aktardı.

Kulüp üyesi Mehmet Ali Ünal da Türk Kızılayı’n her faaliyetine büyük bir sevinçle katıldığını kaydetti. “İlkokulda bana tekerlekli sandalye hediye eden Kızılay ile tanıştım. Şimdi de her türlü faaliyetlerinde bulunuyorum” ifadelerini kullanan Ünal, büyük bir aile olan Kızılay’ın faaliyetleri içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay