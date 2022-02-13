Kızılay ile engellerini aşan gençler, yardım faaliyetlerine gönüllü katılıyor

Türk Kızılay tarafından yaklaşık 2 yıl önce hayata geçirilen “Engelsiz Kulüp” projesi kapsamında bir araya gelen ve her birinin Kızılay ile farklı tanışma hikayesi bulunan 15 engelli, diğer gönüllülerle koordineli çalışıyor. Engelsiz Kulüp Başkanı Bekir Özdeniz, yaklaşık 10 yıl önce tanıştığı Türk Kızılay’ın kendisi için ayrı bir anlam ifade ettiğini söyledi. “Ortaokul öğrencisiyken babam beni sırtında taşıyarak okula götürüp getiriyordu. Kızılay’ın aldığı akülü araç ilk akülü aracım olmuştu ve çok mutlu olmuştum. Şimdi de kırmızı yelek giyen gönüllüler arasına katılmanın sevincini yaşıyorum” diyen Özdeniz, o süreçten sonra Kızılay’a karşı ilgisi ve heyecanının arttığını belirtti. Gönüllü olarak koşturmakta hiçbir engel tanımadıklarını ifade eden Özdeniz, bu çalışmalarda yer alarak engellilerin toplumun bir parçası olduğunu göstermek istediklerini aktardı.

Kulüp üyesi Mehmet Ali Ünal da Türk Kızılayı’n her faaliyetine büyük bir sevinçle katıldığını kaydetti. “İlkokulda bana tekerlekli sandalye hediye eden Kızılay ile tanıştım. Şimdi de her türlü faaliyetlerinde bulunuyorum” ifadelerini kullanan Ünal, büyük bir aile olan Kızılay’ın faaliyetleri içerisinde bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.