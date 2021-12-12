Kızılay gönüllülerini anlatan ‘Karantina Penceresi’ vizyonda

Türk Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, yapıtın gösterimi, Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle Balkon Film tarafından düzenlenen ve 4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali kapsamında gerçekleştirildi. Filmde, salgın sürecinde evlerinden çıkamayanların ihtiyaçlarını karşılayan altı Türk Kızılay gönüllüsünün hikayesine yer veriliyor.

Kızılaycıların hikayesini anlatıyor

Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, galada yaptığı açıklamada, sinemanın insanlara ulaşmada çok uygun bir araç olduğunu dile getirdi. Bu yıl 4’üncüsü gerçekleşen festivalde “iyiliğin başrolde” olduğunu belirten Kınık, “Dostluk temasıyla yola çıktık. İzleyeceğimiz film, yönetmen Ekrem Aydın ve ekibinin çok özverili çalışmasının bir sonucu. Bu film, bu işe gönlünü veren ve bu uğurda zaman zaman hayatlarını kaybeden Kızılaycıların hikayesini anlatan bir film. Bu eserin ortaya çıkmasına vesile oldukları için ekibe teşekkürlerimi sunuyorum” ifadesini kullandı.