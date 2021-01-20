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Aktüel Kızılay gönüllülerinden üniversitelilere “anne yemeği”
Aktüel

Kızılay gönüllülerinden üniversitelilere “anne yemeği”

İzmir’in Urla ilçesinde bir grup Kızılay gönüllüsü kadın, salgın nedeniyle derslerini evlerinde takip eden üniversite öğrencilerine “anne yemeği” desteği veriyor.

Yeniakit Publisher
2021-01-20 14:32:00 -
Kızılay gönüllülerinden üniversitelilere “anne yemeği”

Kendilerine “gönüllü anneler” ismini veren ve 15 kadından oluşan grup, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde (İYTE) eğitim alan 30 öğrenciye Kovid-19 günlerinde destek olabilmek için mutfağa giriyor. “Anne Elinden Sıcak Yemek” sloganıyla hayırseverler ve esnaftan gelen gıda bağışlarını şubenin mutfağında sıcak yemeğe dönüştüren gönüllü anneler, öğrencilerin üç öğün yemeğini hazırlıyor ve onlara ulaştırıyor.

“Anne şefkatiyle”

Türk Kızılay Urla Şube Başkanı Nurgül Saltık, “Gönüllü anneler olarak üniversite öğrencileri için bir şeyler yapmak istedik ve mutfağa girmeye karar verdik. Onlara anne sıcaklığıyla yemek yapmaya başladık. Yaptığımız yemekleri öğrencilere kendimiz ulaştırıyoruz. Öğrencilerimiz bizim teminatımız, her zaman onların yanındayız. Aileleri onları merak etmesin, biz hep çocuklarımızın yanındayız” dedi.

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