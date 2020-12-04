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Yaşam Kızılay Genel Başkanı Kınık, canlı yayında gönüllülüğün önemini anlatacak
Yaşam

Kızılay Genel Başkanı Kınık, canlı yayında gönüllülüğün önemini anlatacak

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık canlı yayında Türk Kızılay’ı gönüllülerine dikkat çeken bir konuşma gerçekleştirecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-04 17:45:00 -
Kızılay Genel Başkanı Kınık, canlı yayında gönüllülüğün önemini anlatacak

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, CNN'de katılacağı canlı yayında izleyici ile buluşacak.

Canlı yayın Kızılay'ın sosyal medya hesaplarından da yayınlanacak.

İşte Kızılay'ın konuya ilişkin yaptığı açıklama;

“Değerli Kızılay Dostu,

Bildiğiniz gibi Kızılay, gönüllüler tarafından kurulan ve günümüzde de gönüllüler tarafından yönetilen 152 yıllık “merhamet çınarı”dır.

5 Aralık Dünya Gönüllüler Günü vesilesiyle hem bugüne kadar Kızılay'a emeği geçenlere bir teşekkür mahiyetinde hem bugünün gönüllülerini motive etmek adına, her boyutuyla gönüllülüğü konuşacağımız programımızı Türk Kızılay'ının tüm sosyal medya hesaplarından canlı yayınlayacağız.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık'ın dünden bugüne gönüllülüğe işaret edeceği konuşması ile başlayacak olan programımızın daha geniş kitlelere ulaşması sizlerin vereceği destekle mümkün olacaktır.

Sosyal medya hesaplarınızdan sizinle paylaştığımız program duyurumuzu yayınlamanız, belki bir gencin daha sivil topluma gönüllü olarak katılmasına vesile olacaktır.

Bu anlamda vereceğiniz destek için teşekkür ediyor, sizleri de en kısa zamanda Kızılay Gönüllüleri arasında görmeyi diliyoruz.”

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