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Gündem Kızılay, Gazze'ye gemi gönderecek
Gündem

Kızılay, Gazze'ye gemi gönderecek

Yeniakit Publisher
2024-04-07 03:06:00 -
Kızılay, Gazze'ye gemi gönderecek

Türk Kızılay Genel Başkanı Yılmaz, Gazze için bir insani yardım gemisi daha gönderileceğini ve bu çerçevede gemiye yardım malzemesi yüklemesinin başladığını açıkladı.

Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeni yardım gemisi için kollar sıvandı, yükleme başladı. Gazzeli siviller için bizlere emanet ettiğiniz bu yardım malzemeleri artık hayati öneme sahip. Elektriğin, gıdanın, temiz suyun tükendiği şehirde özellikle çocuklar ve kadınlar büyük risk altında." ifadelerini kullandı.

 
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