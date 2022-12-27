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Aktüel Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu
Aktüel

Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

Türk Kızılay çatısı altında Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle düzenlenen 5. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 10:44:00 -
Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Film Ödülü; Şilili Yönetmen Katerina Harder’in Çöl Işıkları ile Kasım Ördek’in Birlikte, Yalnız filmlerine verildi. Festivalde bu yıl ilk kez verilen Kızılay İnsani Bakış Ödülü; İranlı Perwiz Rostemi’nin Zagros’un 7 Senfonisi filmine verildi. Ödül töreninde konuşan Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, “Dostluk kazansın diye başladığımız bu sanat yolculuğunda dostlar kazanarak, dostluğun mecrasını genişleterek devam ediyoruz. 5.’sini birlikte yapıyoruz. Biz en çok dostluğa muhtacız, en çok dostluğun konuşulmasını istiyoruz. Bu yüzden Kızılay hilali burada, bu festival içinde yer alıyor” ifadelerini kullandı. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da, “Yapılan tüm filmler, kısa olsun uzun olsun hepsi bizim kültürümüzün somut mirasının, somut olmayan mirasının bir taşıyıcısı. Bu çerçeveden bakıldığında sinema sektörünün tüm paydaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

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