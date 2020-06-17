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Aktüel

Kızılay, Bingöl'de 2 bin 300 maske dağıttı

Yeniakit Publisher
2020-06-17 12:16:26 -
Kızılay, Bingöl'de 2 bin 300 maske dağıttı

İSTANBUL (AA) - Türk Kızılay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maske takmanın zorunlu olduğu Bingöl'de, depremzedelere 2 bin 300 maske ve hijyen malzemeleri dağıttı.

Türk Kızılaydan yapılan açıklamada, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen depremin ardından bölgedeki faaliyetlere devam edildiği belirtildi.

Maske takmanın zorunlu olduğu Bingöl'de depremden etkilenen vatandaşlara 2 bin 300 maske dağıtıldığı aktarılan açıklamada, "Yeniköy, Kayapınar, Dinarbey, Elmalıköy ve mezralarında dağıtılan maskelerin doğru kullanımı konusunda da vatandaşlara bilgi verildi. Ayrıca 270 dezenfektan, 200 eldivenin de dağıtımı gerçekleştirildi." bilgisi verildi.

- Saha çalışmaları devam ediyor

Erzurum, Erzincan, Muş ve Diyarbakır’daki Kızılay ekiplerinin de bölgeye destek olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kızılaydan 47 personel ve 30 gönüllü sahadaki çalışmaları yürütüyor. 12 öncü/haberleşme aracı, 3 yardım tırı ve 1 sahra mutfak kiti bölgede vatandaşlara hizmet veriyor. Sıcak yemek ve çorba ikramlarından 15 binden fazla kişi faydalandı. Ayrıca 75 gıda kolisi ve 4 bin kumanya vatandaşlara dağıtıldı. 150 çadır, 1500 battaniye ve 292 yatak, 500 ısıtıcı ile birlikte 6 genel maksat çadırıyla bölgedeki ihtiyaçlar karşılanıyor."

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