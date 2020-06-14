Kızılay Başkanı Kerem Kınık, 'Deprem fırtınasına benziyor' diyerek uyardı

Kızılay Başkanı Kerem Kınık Bingöl'deki meydan gelen 5.7 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu.

CNN TÜRK canlı yayınına bağlanan Kızılay Başkanı Kerem Kınık "Erzurum tarafında çok fazla hasar yok. Daha çok Karlıova çevresinde evlerden hasar bilgileri geliyor. İncelemeler sonrası net bilgi erilecektir. Sahaya intikal ettik bölgedeki arkadaşlarımız gönüllülerimiz köylere intikal ettiler. Çok kötü haberler almıyoruz. Can kaybı ile ilgili bir bilgi almadık. Güçlü artçılar devam edebilir kerpiç evlere girilmemeli. İhtiyaç duyulan barınma ve beslenme hizmetleri için AFAD ile birlikte destek oluyoruz. Önemsiz sayılabilecek çatlaklar olduğu ifade edildi. Erzurum’un köylerinde bir hasar yok bilgisi geldi. Şu an itibariyle vahim bir tablo gözükmüyor." ifadelerini kullandı.

"Bir deprem fırtınasına benziyor"

Bir deprem fırtınasına benziyor, kesinlikle bölgedeki kerpiç evlere girilmemeli. Valilik ve Afad’dan gelecek uyarılar izlenmeli. Kızılay Afet ekiplerimiz bölgeye intikal etti.