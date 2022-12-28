Kızılay 2022 yılında 43,5 milyon kişiye destek oldu

SEBAHATTİN AYAN İSTANBUL

2022 yılının faaliyetlerle dolu bir yıl olarak geçtiğini belirten Kınık, “2022 yılında Kızılay’ımız 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştı. Bunun 32 milyon 518 bin 500’ü yurt içinde. 10 milyon 957 bin 525’i ise yurt dışında oldu. Bunlar insani yardım faaliyetlerimiz sağlık ve eğitim yardımlarımız geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlarımız kan hizmetleri konusundaki yardımlarımız. Bunu 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık. Bunun için 2022 yılında 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık. Bu büyük operasyonu yürütürken 15 bin 530 Kızılay çalışanı 239 bin 128 gönüllü ise yaklaşık 254 bin 658 insan gücüyle bu büyük operasyonu 2022 yılında başardık” ifadelerini kullandı.

Kızılay olarak En’leri başardık

Kızılay’ın 2022 yılında da şampiyonlar ligindeki en üst sırasını korumaya devam ettiğini vurgulayan Kınık şöyle devam etti: “Dünya’da nüfusa oranla gönüllü kan bağışı toplamında en büyük 3. ulusal dernek olduk. Dünyanın en büyük nakit temelli programlarını yürüten dernek olduk. Dünya’da en çok ülkeye ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran ulusal derneğiz. Ekonomik büyüklüğü açısından da Dünya’nın en büyük ulusal cemiyetiyiz” dedi.

2023 yılı için onaylanan 864 proje

Dr. Kınık, gelecek yıl çıtayı daha da yukarı çıkaracaklarını belirterek “2023 yılı için onaylanan 864 projemiz ile yenilikçilik ve sürdürülebilirlik çerçevesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.