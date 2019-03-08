Kızıl şahin ve puhu kuşuna yardım eli

Yozgat’ta kanatlarından yaralanan kızıl şahin ve puhu kuşu tedavilerinin ardından yeniden doğaya salınacak.

Yozgat’ta vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunan kızıl şahin ve puhu kuşu tedavisi yapılması amacıyla Yozgat Belediyesi Geçici Hayvan Barınağına getirildi. Burada veteriner hekim Mehmet Emin Özcan tarafından tedavi altına alınan kuşların kanatlarında zedelenme olduğu belirlendi. Kurum çalışanları tarafından elle beslenen yavru kuşlar, tedavi süreçlerinin ardından tekrardan doğal ortamlarına bırakılacak.

Yaralı kuşların tedavisini gerçekleştiren veteriner hekim Mehmet Emin Özcan, "Yaralı hayvanlar bulunduğunda vatandaş tarafından ilk olarak Orman İşletme Müdürlüğüne haber veriliyor. Oradan tedavi için buraya getiriliyor. Şu an tedavide mevcut olan iki tane hayvanımız var. Birisi puhu kuşu diğeri de kızıl şahin. Bu hayvanların ikisi de prime uçma organlarında zedelenme ve hafif yaralanmadan dolayı yeterli uçma özelliğine sahip değiller. Şu an burada bakımları yapılıyor, beslenme ve sağlık kontrolleri yapılıyor. İnşallah sağlıklarına kavuştuğunda da alındığı ortamlara tekrar bırakılacaklar" dedi.

Veteriner hekim avcıları bilinçli olmaya davet ederek "Avcılıktan dolayı yaralanan doğa hayvanları da var. Malum güvercin besleyen veya doğada ava çıkan insanlar bu hayvanlara ateş etmeyi keyif haline getirmeye çalışıyorlar. Bu tipteki avcı arkadaşlara ikazımızdır, bu hayvanların yetişmesi gerçekten çok uzun zaman alıyor. Attığınız bir fişek bu hayvanların neslinin tamamen tükenmesine sebep olabilir" şeklinde konuştu.