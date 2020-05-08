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Aktüel

Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide moral desteği

Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, evlerinden çektikleri videoada Mehter Marşı'nı seslendirdi - Türk sağlık çalışanlarının Kovid-19 mücadelesine ait görüntülere de yer verilen video, "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla sosyal medyadan paylaşıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 11:16:24 -
Kızıl Ordu Korosu'ndan Türkiye'ye pandemide moral desteği

ANKARA (AA) - EDA ÖZDENER - Rus Kızıl Ordu Korosu üyeleri, Türkiye'nin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelesine moral desteği sağlamak için Mehter Marşı'nı seslendirdikleri video hazırladı.

Koronun Sanat Yönetmeni Albay Gennadiy Sachenyuk'un rehberliğinde hazırlanan video Kızıl Ordu Korosu'nun sosyal medya hesaplarından "Kahraman Türk milletine saygı ve sevgilerimizle" notuyla paylaşıldı. Türk ve Rus bayraklarının görüntüsüyle başlayan videoda, evlerinde enstrümanlarını çalan ve marşı seslendiren koro üyelerinin yanı sıra onları idare eden maestronun görüntüleri yer alıyor.

Koronun Türkiye'deki konserlerinden bölümlerle İstanbul'un tarihi ve turistlik mekanlarındaki dezenfeksiyon çalışmalarına yer verilen videoda, Kovid-19 ile mücadeleyi sürdüren sağlık çalışanları da görülüyor.

Mehter Marşı'nın seslendirildiği video "Evde Kal Türkiye" notuyla sona eriyor.

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