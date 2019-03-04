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Kızıl Geyikler Giresun kırsalına uyum sağladı

Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan ‘kızıl geyikler’ Giresun dağlarında doğal ortamın görüntülendi.

04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
Kızıl Geyikler Giresun kırsalına uyum sağladı

Yeryüzü üzerinde yaşayan en büyük geyik türlerinden ve Türkiye’nin en büyük kara memelisinden biri olan ‘kızıl geyikler’ Giresun dağlarında doğal ortamın görüntülendi.


2013 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Doğaya Yaban Hayvanı Yerleştirme Projesi” kapsamında 16 Kızıl Geyik, Bursa Uludağ Üniversitesi Görükle doğal yaşam alanından ve İstanbul Belgrad Ormanında bulunan Geyik Üretme İstasyonu’ndan Giresun’a getirilerek doğaya salınmıştı. Sayıları her yıl artan geyikler kışın ortasında Giresun’un Alucra ilçesi kırsalında Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri tarafından görüntülendi.


Açık ve çayırlı alanlarda yaşamlarını sürdüren geyikler yoğun kar yağması sonucunda aç kalmamaları için Alucra İlçesi Doludere köyünde belirli periyotlarda yemleme yapılıyor.


Gayet sağlıklı ve diri oldukları görülen geyiklerin Giresun kırsalına uyum sağladıkları da gözlemlendi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 11:48
  1. doğa

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