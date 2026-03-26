Kızıl Elma Yolunda Dev Adım: MKE, Milli Projelerin Kapısını Gençlere Açtı!

Türk savunma sanayiinin lider şirketlerinden Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), geleceğin mühendislerini milli projelere dahil etmek amacıyla "Patika: Kıvılcıma Dönüşme Yolculuğu" adını verdiği yaz staj programını başlattı. Ankara merkezli bu program, üniversitelerin 3. ve 4. sınıf mühendislik öğrencilerine savunma sanayiinin kalbinde yer alma ve teorik bilgilerini sahada pratiğe dönüştürme imkanı sunuyor. Son başvuru tarihi 30 Nisan 2026 olarak açıklandı.

Programa Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan, başvuru tarihi itibarıyla ilgili lisans programlarında 3. veya 4. sınıf öğrenimine devam eden ve stajının zorunlu olduğunu belgeleyen adaylar başvurabiliyor. Adaylardan ayrıca 4'lük sistemde 2,70 ve üzeri not ortalamasına sahip olmaları bekleniyor. MKE, milli teknolojilere meraklı, çözüm odaklı ve 20, 30 veya 40 iş günü sürecek disiplinli staj temposuna uyum sağlayabilecek genç yetenekleri arıyor.

Makine Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Haberleşme Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği, İmalat Mühendisliği, Metalürji ve Malzeme Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Fizik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği ile Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği bölümlerinden öğrenciler programa katılım sağlayabilecek. MKE, "Sadece bir staj değil, Türkiye’nin savunma vizyonuna tanıklık edeceğin bir deneyime hazır mısın?" diyerek gençlere eşsiz bir kariyer başlangıcı vaat ediyor.

MKE, "Potansiyelini bir kıvılcımdan büyük bir başarı hikayesine dönüştürmek için" gençleri savunmakariyer.com üzerinden ilan detaylarını incelemeye ve başvurularını tamamlamaya davet ediyor. Bu program, genç mühendis adaylarının savunma sanayii ekosistemine entegrasyonunu hızlandırırken, Türkiye'nin yerli ve milli savunma gücüne katkı sağlayacak yeni nesil yeteneklerin yetiştirilmesine önemli bir zemin hazırlıyor.