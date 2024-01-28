Kızı aylık 10 bin dolar harcayan Hunca'nın konkordato talebi onaylandı

Türkiye’nin ilk kozmetik firması olan Hunca’nın 3 yıl önce açtığı konkordato davasında karar çıktı. Dün görülen duruşmada mahkeme, 250 çalışanı bulunan Hunca’nın konkordato talebini kabul etti. 150 milyon lirayı aşan borç 48 taksit halinde alacaklılara ödenecek

Temeli 1960’lı yılların sonunda Adnan Hunca tarafından atılan Türkiye’nin ilk kozmetik firması Hunca, 3 yıl önce mali darboğaza girdi. Haciz baskısı altında kalan şirket Hunca Kozmetik AŞ, Hunca Ambalaj San. AŞ ile şirket ortakları Tunçer Hunca ve Zeynep Hunca adına konkordato talebinde bulunuldu.

Karar çıktı

Halktv'nin haberine göre, İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen davada, alacaklıların bir kısmı, konkordato projesinin tasdikine onay vermediklerini belirtti. Üç yıl süren davada ise karar dün çıktı.

48 taksitte ödeyecek

Mahkeme, Hunca Kozmetik AŞ ve Hunca Ambalaj ile bu şirketlerin 2 ortağının konkordato taleplerini kabul etti. 150 milyon lirayı aşan borç ise 48 taksit halinde ödenecek. İlk taksit ödemesi ise 25 Şubat’ta yapılacak.

Bu arada, dava dosyasına göre Hunca’nın en değerli varlığının ise Tekirdağ Çerkezköy’de bulunan fabrikası olduğu anlaşıldı. Dosyaya giren rapora göre anılan varlığın değeri 424 milyon TL.

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Kızı ayda 10 bin dolar harcadığını açıklamıştı

New York'ta karşılaştığı insanlara ayda ne kadar harcadıklarını ve ne iş yaptıklarını soran TikToker Suleyman Dolaev'in son röportajı epey gündem olmuştu. Sebebi ise uzatılan mikrofona cevap veren kadının Ada isimli bir Türk olması ve ayda 10 bin dolar harcadığını söylemesiydi.

Hayatı boyunca Londra'da yaşadığını ve bir süreliğine geldiği New York'ta ayda 10.000 dolar harcadığını söyleyen Ada, "Ne iş yapıyorsun?" sorusuna ise "Hiçbir şey yapmıyorum, babamın kozmetik şirketi var" cevabını vermişti. Ada'nın babası ise sektördeki herkesin tanıdığı, 2021 yılında grup şirketleri için konkordato kararı isteyen Tuncer Hunca olduğu ortaya çıkmıştı.