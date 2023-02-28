Kızdırmayın küçük enişteyi! Bay Kemal, öyle diyor öyle olsun

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, ülkemizin altını üstüne getiren depremler için "asrın felaketi” denilmesine kızan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "gönlünün hoş tutulması gerektiğini" belirtti.

Şeker, "Kemal Bey’i kızdırmayın" başlıklı ironik yazısında özetle şunları kaydetti:

"Aman ha, ülkemizin altını üstüne getiren şu deprem fırtınası için “Asrın felaketi” demeyin sakın.

Kemal Bey’i kızdırmayın.

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Hem, asır da ne?

“Vel asr”a atıfta mı bulunuyorsunuz? İki dünyanın işlerini karıştırmak mı istiyorsunuz yoksa?

İnsanların hüsranda olduğunu mu söylemeye çalışıyorsunuz?

Demeyin öyle. Asır masır karıştırmayın. Devlet ve Allah bir arada anılmasın artık! Talep ciddi!

Mesele sadece isimde değil üstelik, tanımlamanın bütününde.

“Yüz yılın felaketi” de demeyin. Felaketten hiçbir şekilde bahsetmeyin.

*

Dünyada örneği görülmemiş, bütün deprem uzmanlarının ağzı açık kalmış, haftalardır kapanmıyor. Kim gelse “Hayatımda böylesine rastlamadım” diye açıklama yapmak zorunda kalıyor ama hepsini boş verin.

Tepesi atmasın, gelirse hesap sorar.

“Esti geçti, altı üstü bir deprem işte. Ne olacak?” deyiverin ki gönlü hoş olsun. (...)"