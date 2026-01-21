  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Trump İran'ın "haritadan silinmesi" emrini verdiğini söyledi İran fobisi tavan yaptı MHRS üzerinden yeni tuzak! Sahte randevu cezası mesajlarına dikkat! Ulusalcılar, siz ne dersiniz bu işe: SDG’ye koalisyon yardımı sonlanmış! Finans devinden Trump'a soğuk duş! JPMorgan piyasadaki çöküşün şifrelerini çözdü! DEM'den ‘Kobane’ ambalajıyla sokak çağrıları! Dün bayrağımızı yakmıştı! Bu sabah etkisiz hale getirildi! Alçak eylem cezasız kalmadı Altın fiyatları alev aldı! Rekor üstüne rekor! Beslediği karga gözünü oydu! İsviçre terör örgütünün saldırılarıyla savaş alanına döndü! Mazlum Abdi’ye bir tokat ta İsrail’den! Sığınma talep etti “Türklerle zaten yeterince sorunumuz var. Kendi başınızın çaresine bakın” cevabını aldı Beyaz Saray'da muhabbet rüzgarları! Trump'tan Erdoğan'a övgü dolu telefon!
Sağlık Kızarıklık sanıp geçmeyin! Tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebilir
Sağlık

Kızarıklık sanıp geçmeyin! Tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebilir

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Kızarıklık sanıp geçmeyin! Tedavi edilmezse körlüğe kadar gidebilir

Gözde kızarıklık, ağrı, ışığa hassasiyet, bulanık görme… Sıradan gibi görülen bu şikayetlerin altında üveit çıkabiliyor. Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, tedavinin aksatılması halinde gözde kalıcı hasar oluşabileceğini ifade etti.

Gözünüzde kızarıklık başladı, birkaç gündür bulanık görüyorsunuz, ışık rahatsız ediyor… “Geçer” diye beklerken sorun büyüyebilir. Çünkü uzmanlara göre bu belirtiler, gözün iç kısmını etkileyen ve ataklarla tekrar edebilen üveitin habercisi olabiliyor. Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, üveitin uzun süreli takip ve tedavi gerektirdiğine dikkat çekti.

 

"Tedavi gerektiren bir hastalıktır "

Üveitin gözün damarsal tabakasında ortaya çıkan iltihap olduğunu belirten Sızmaz, "Damarsal tabaka gözün katmanları içinde en ortada olan tabakadır ve çok yoğun damarlanmaya sahiptir. Üveitin bu kadar önemli olmasının nedeni vakaların yarısında altta yatan sebebin bilinmemesinden kaynaklanır. Üveit tanısı zor konulan, tekrarlayıcı ve uzun süreli takip ve tedavi gerektiren bir hastalıktır" ifadelerini kullandı.

 

"Enfeksiyona bağlı olmaksızın ortaya çıkabiliyor"

Üveitin gözün ön, orta ya da arka kısmını tutabileceğine dikkat çeken Prof. Dr. Sızmaz, "Üveit enfeksiyon nedeniyle olabilir ya da enfeksiyondan bağımsız olarak da ortaya çıkabilir. Altta yatan sebep ya da hastalık etkeni tespit edildiğinde öncelik bu etken hastalığa verilerek üveit tedavi edilebilir. En sık üveit etkenleri enfeksiyonlara bağlı olarak tüberküloz, frengi, uçuk virüsü ve çiğ et tüketimi ile bulaşabilen bir parazit olan toksoplazma enfeksiyona bağlı olmaksızın ortaya çıkabilen Behçet hastalığı, omurga iltihabi, romatizmal hastalıklar, sarkoidoz, sistemik damar iltihapları sayılabilir. Örneğin o güne kadar bilinmeyen ancak üveit atağı ardından Behçet hastalığı tanınmış hastaların sayısı hiç de az değildir" dedi.

 

"Gözde kalıcı hasar bırakabilir"

Üveitin bazen tek bazen ise iki gözü de etkileyebildiğini belirten Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Hastalar, üveitin tutulum bölgesi ve klinik şiddetine göre değişmekle beraber gözlerde kızarıklık, görme azlığı, bulanık görme, uçuşmalar, ışık hassasiyeti ve ağrıdan şikayetçi olurlar. Hastalık genellikle ataklarla seyreder. Tedavinin yetersiz olması durumunda gözde kalıcı hasar bırakabilir" ifadelerini kullandı.

 

"Üveit dikkatle izlenmelidir"

Üveit tedavisinde öncelikle etkene yönelik tedavinin başlanması gerektiğine dikkat çeken Acıbadem Adana Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Sızmaz, "Medikal ilaç tedavileri, damla, enjeksiyon veya sistemik tedavi uygulanabilir. Üveit tedavisinde amaç atağı hızla baskılamak ve hastalığın tekrarlama ihtimalini ortadan kaldırmak, tekrar durumunda da atağın şiddetini hafifletmektir. Üveit dikkatle izlenmelidir ve multidisipliner bir yaklaşım gerektirir" dedi.

Okullarda sessiz kabus! Bu durumun sonu ölümle sonuçlanabilir
Okullarda sessiz kabus! Bu durumun sonu ölümle sonuçlanabilir

Sağlık

Okullarda sessiz kabus! Bu durumun sonu ölümle sonuçlanabilir

Vakit kaybetmeden doktora başvurun! Bu grip bildiğiniz gibi değil
Vakit kaybetmeden doktora başvurun! Bu grip bildiğiniz gibi değil

Sağlık

Vakit kaybetmeden doktora başvurun! Bu grip bildiğiniz gibi değil

Çilek, biber, ıspanak… Sağlıklı diye yiyoruz ama bu tehlikenin farkında değiliz
Çilek, biber, ıspanak… Sağlıklı diye yiyoruz ama bu tehlikenin farkında değiliz

Sağlık

Çilek, biber, ıspanak… Sağlıklı diye yiyoruz ama bu tehlikenin farkında değiliz

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23