Okul servisi şoförü bayıldı, servisi çocuklar kullandı! Türkiye, güne üzücü haberle uyandı! İhbara giden polislere silahlı saldırı Bir çok kentte eş zamanlı silahlı saldırılar olmuştu! Ordu ülkede kontrolü ele geçirdi Trabzon’daki boks maçında büyük kavga! Onlarca seyirci ringe atlayıp boksörleri öldüresiye dövdü “Eline sağlık" dediniz, okulları kan gölüne çevirdiniz! Şiddete bahane uydurmayın! Mamdani’ye Prof. Dr. Erhan Afyoncu’dan tarih dersi! Devlet kimsenin göz yaşına bakmıyor: Ak Partili belediyeler de mercek altında Bollywood’un uyuşturucu baronu İstanbul’da paketlendi: "Miyav Miyav" şebekesine MİT darbesi Trump'a saldırı girişimi İran ile bağlantılı mı? Trump'tan açıklama Araçların geçişi sırasında bombayı patlattılar! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kızarak evden çıkmıştı! Cesedi menfezde asılı halde bulundu

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Kızarak evden çıkmıştı! Cesedi menfezde asılı halde bulundu

Şanlıurfa'da 2 gündür kayıp olan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'ın cansız bedeni menfezde asılı şekilde bulundu. Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını iddia etti.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yılmaz Mahalle Muhtarı Osman Kabakulak'ın 15 yaşındaki oğlu Muzaffer Kabakulak, 2 gün önce ortadan kayboldu. Çocuğun eve dönmemesi üzerine yakınları her yerde onu aramaya başladı.

Arazide çalışan tarım işçileri, menfezde boynuna ip geçirilmiş halde asılı bir çocuk görünce durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay giden jandarma ekipleri, asılı çocuğu bulunduğu yerden indirdi. Olay yerindeki sağlık ekipleri yaptıkları incelemede çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.

EVDEN TARTIŞMALI ŞEKİLDE AYRILMIŞ

Yapılan araştırmada cesedi, 2 gün önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Muzaffer Kabakulak'a ait olduğu belirlendi. Olay yerine gelen çocuğun yakınları, gözyaşlarına boğuldu.

Yakınları, çocuğun 2 gün önce kızarak evden ayrıldığını ve bir daha dönmediğini iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

 

