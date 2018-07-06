Kız ve erkek bebeklerin alt temizliği aynı mı yapılmalı?
Bebek bakımında en çok dikkat edilmesi gereken şey alt temizliğidir. Peki bebeklerde alt temizliği nasıl yapılmalı? İşte detaylar...06 Temmuz 2018 Cuma 15:03
Bebek bakımında alt temizliği çok önemlidir. Çünkü doğru bir şekilde yapılmazsa bebek enfeksiyon kapabilir.
Kız ve erkek bebeklerde alt temizleme aynı şekilde yapılmamalıdır.
Altlarındaki pislik alınıp ılık suyla bir güzel temizlendikten sonra kız bebeklerin altı silinirken önden arkaya doğru tek seferde silinmeli erkek bebeklerde ise arkadan öne doğru tek seferde silinmelidir.
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