Kız öğrenciye tacizini açık açık anlattı! Celal Şengör'ün mide bulandıran açıklamasına tepki yağdı

Dışkıseviciliği ile bilinen ve katıldığı bir programda bir kız öğrencisiyle yaşadığı mide bulandıran anısını anlatan Prof. Dr. Celal Şengör, öğrencisinin eteğini kaldırıp tokat attığı anları yayında anlattı.. Tacizci Şengör'e sosyal medyada tepki yağarken yetkililere soruşturma açılması çağrısında bulunuldu.

Prof. Dr. Celal Şengör, bir yayında kız öğrencisiyle başından geçen mide bulandıran olayı pişkin pişkin anlattı.

Geçmişte yaşadığı bir durumda öğrencisine sinirlendiğini belirten Celal Şengör, kızgın bir halde öğrencisine tokat attığını söyledi.

"Eteğini kaldırıp tokat attım"

Öğrencisinin şaşkın bakışlarıyla karşılaştığını söyleyen Celal Şengör, "O kadar kızdırdı ki, Saniye'nin eteğini kaldırdım. Kıçına bir tokat attım. Bu dehşete düştü." dedi.

"Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim"

Olayın devamını anlatan Şengör, "Baktım böyle bakıyor bana. Bana bak dedim baban bunu yaptı mı dedim. Bana babam bile bunu yapmadı dedi. Heh dedim eksik kalmış, şimdi tamamlandı." ifadelerini kullandı.