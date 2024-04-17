  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

O Arap ülkesi Türkiye'deki ünlü gökdeleni satın alıyor! Telaffuz edilen rakama kimse inanamadı

Eğer gerçekleşirse yeni rekorlar gelecek! Altın fiyatlarında çarpıcı tahmin

İstanbul’da Ekrem çilesi! Vatandaş kendini cezalandırdı! Metroman dediler ‘Rayman’ çıktı

Türk SİHA'larını vurmak için bu silahı alıyorlar! Küstah plan devreye sokuldu, acil kodlu siparişleri onaylandı

Sandığa gömülen Karamollaoğlu da yolcu! 6’lı masada giden gidene

Jakuzi yalanı ellerinde patladı, "lüx duşa kabin"le kara-propagandaya devam

Başkan Erdoğan'dan tarihi Filistin çıkışı: Bütün dünya bilsin idrak etsin

Dünyanın en iyi hava savunma sistemleri hangileri? Demir Kubbe mi? S-400 mü? Yoksa...

Avrupa ülkesinden Türk İHA'ları itirafı: Çok zaman kaybettik

Türkiye’ye geliş amacı belli oldu! Orta Asya’yı tokatlayan sahtekar enselendi
Yaşam Kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu
Yaşam

Kız kardeşini rahatsız eden şahsı vurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-17 18:39:00 - 2024-04-17 18:41:02

Ümraniye’de, kız kardeşini rahatsız ettiği iddiası ile bir kişiyi bacağından vurarak yaralayan saldırgan, o sırada olay yerinden geçmekte olan güven timleri tarafından yakalandı.

Olay, Ümraniye Cemil Meriç Mahallesi 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, K.D isimli saldırgan, kız kardeşini rahatsız ettiği gerekçesiyle D.A.’yı araç içerisinde görünce ateş açarak saldırdı.

Araçtan inerek kaçmak isteyen D.A. bacağından vurularak yaralandı. Saldırı anında ise Ümraniye Güven Timlerine bağlı ekipler saldırganı olay anında durdurarak yakaladı. Gözaltına alınan K.D. mahkemeye sevk edildi. Hafif yaralı D.A. ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Güven Timleri muhtemel cinayetin önüne geçti

Saldırı anında olay yerinde bulunan Güven Timleri Şube Müdürlüğü Ümraniye timlerine bağlı ekipler, saldırganı olay anında yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, mıuhtemel bir cinayetin önüne geçti.


ÖNE ÇIKAN VİDEO

İzleyenler dehşete düştü! Filistin dostu piskoposa bıçaklı saldırı kamerada
İzleyenler dehşete düştü! Filistin dostu piskoposa bıçaklı saldırı kamerada

Dünya

İzleyenler dehşete düştü! Filistin dostu piskoposa bıçaklı saldırı kamerada

Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!
Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!

Gündem

Başıboş köpeklerin saldırısından kaçan 75 yaşındaki kadın yaralandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli teknolojinin önemine dikkat çekti! "5.kol elemanları saldırıyor"
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli teknolojinin önemine dikkat çekti! "5.kol elemanları saldırıyor"

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli teknolojinin önemine dikkat çekti! "5.kol elemanları saldırıyor"

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! O anlar kamerada
İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Yaşam

İstanbul'da kahvehaneye silahlı saldırı! O anlar kamerada

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu
Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

Gündem

Cihat Yaycı, İran'ın saldırısı sonrası Türkiye'yi bekleyen Rusya tehlikesini açıkladı! İşte bu hiç hesapta yoktu

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23