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Aktüel Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı
Aktüel

Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-11-21 13:15:16 -
Kız kardeşini öldürdüğü gerekçesiyle aranan zanlı 4 yıl sonra yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te 13 yaşındaki kız kardeşini öldürmek suçlamasıyla aranan ve saklandığı yerde yakalanan zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 4 Ekim 2016'da Şehitkamil İlçesine bağlı Yayıktaş Mahallesi'nde kız kardeşi M.Y'yi (13) tabanca ile öldürdükten sonra olaya intihar süsü vermeye çalışan ve kaçan şüpheli B.Y'yi (42) yakalamak için jandarma özel ekip kurdu.

Sehitkamil İlçe Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekipleri, şüphelinin Yayıktaş Mahallesi'nde bulunan bir çiftlik evinin kulübesinde saklandığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, B.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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