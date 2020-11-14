  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kız isteme kavgasında silahlar konuştu
Gündem

Kız isteme kavgasında silahlar konuştu

Malatya'da iki aile arasında kız isteme meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada ağır yaralanan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-14 22:09:00 -
Kız isteme kavgasında silahlar konuştu

Korkunç olay, Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Hidayet Mahallesi Sadreddin Konavi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kız isteme meselesi yüzünden çıktığı ileri sürülen olayda iki aile arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Silahında kullanıldığı kavgada bıçak darbelerine maruz kalan Y.D. (34) ağır yaralanırken olayın şüphelisi kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olayda, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, ekipler olay yerinde inceleme yaptı.

Olayın şüphelisinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler olay yerinde 2 boş kovan buldu. Olayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi
Dünya

Bölgeyi karıştıracak gelişme! 30 yıllık anlaşma sona erdi

Batı Sahra'daki Polisario Cephesi, Fas ile 1991 yılında imzalanan ateşkesin iptal edildiğini duyurdu.
Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...
Siyaset

Alın size CHP liyakati! Yaşar Okuyan'ın eşi öyle bir yere atandı ki...

CHP'li Yaşar Okuyan'ın maden mühendisi olan eşi Özlem Kaya Okuyan, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki ÜNİBEL A.Ş’de yazılım müdürü oldu...
Fransa'ya bir boykot çağrısı da ABD'den geldi
Dünya

Fransa'ya bir boykot çağrısı da ABD'den geldi

ABD'deki Müslüman örgütlerinin çatı organizasyonu USCMO, "Fransa'yı boykot" çağrısında bulundu.
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay